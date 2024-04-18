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Ученые нашли новую опасность нарушения ритма сердцебиения

BMJ: у двух из пяти больных аритмией развивается сердечная недостаточность

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Shutterstock

Сердечная недостаточность — самое распространенное осложнение мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий). Ранее считалось, что чаще всего это состояние приводит к инсульту. Новые данные опубликованы в журнале BMJ.

Мерцательная аритмия сопровождается нерегулярными и часто аномально быстрыми сердечными сокращениями. В новом исследовании ученые проанализировали данные 3,5 миллионов датских взрослых в возрасте 45 лет и старше. У 362 тысяч из них развилась аритмия. В течение 23 лет наблюдения у двух из пяти больных аритмией развилась сердечная недостаточность. Каждый пятый столкнулся с инсультом.

Особенно уязвимы были мужчины: их риск сердечной недостаточности составим 44% по сравнению с 33% у женщин. Также факторами риска были диабет и заболевания почек.

Работа означает, что людям с мерцательной аритмией нужна агрессивная профилактика сердечной недостаточности. Авторы призвали к дополнительным исследованиям, которые могли бы доказать причинно-следственную связь между фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью.

Ранее ученые создали леденец для проверки на рак полости рта.

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