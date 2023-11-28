Ученые создали микро-стимулятор, лечащий сложный паралич ног

Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) разработали микро-стимулятор, способный восстановить функцию ног у парализованных пациентов. Об этом сообщает «Ридус». Уточняется, что устройство настолько крошечное, что его можно имплантировать при помощи обыкновенного шприца.

По словам создателей, работа гаджета основывается на механизме развития паралича, когда травма позвоночника прерывает поток электрических сигналов, поступающих от мозга. Стимулятор является гибким и может растягиваться, снижая нагрузку на позвоночник.

Исследователи уже протестировали свое изобретение на парализованных мышах. Благодаря гаджету, зверьки смогли двигать задними лапами. Команда утверждает, что устройство точно также сможет помочь людям с неврологическими болезнями и травмами спинного мозга.

Ученым предстоит провести серию клинических испытаний, чтобы подтвердить эффективность устройства.

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