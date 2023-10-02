Женщина была госпитализирована с пневмонией после двух лет вейпинга

Британка Джоди Хадсон, которой исполнилось 26 лет, была госпитализирована после двух лет непрерывного вейпинга. Женщина ощутила внезапный приступ головокружения, одышку и неспособность двигаться. Сменив обычные сигареты на вейпы, Хадсон была убеждена, что делает выбор в пользу более здоровой альтернативы. Об этом сообщает Daily Mail.

Британка начала курить в возрасте 18 лет, но бросила, когда забеременела. После родов Хадсон пристрастилась к электронным сигаретам, поскольку они показались ей «менее вредными», а также не имели характерного неприятного запаха. В течение двух лет женщина использовала электронные сигареты ежедневно. В сентябре у британки развился тонзиллит — она с трудом справлялась с ежедневными делами по дому, постоянно чувствуя одышку.

Хадсон находилась дома, когда у нее внезапно начался приступ удушья. Из-за недостатка кислорода британка не могла стоять на ногах, двигаться и разговаривать. Обеспокоенная состоянием дочери, мать Хадсон вызвала скорую помощь. Почти сразу же британку поместили в палату и надели кислородную маску, поскольку у нее развилась гипоксия. Это состояние, при котором из-за низкого насыщения крови кислородом возникает его недостаток в тканях, что нарушает работу всего организма.

Только после проведения ЭКГ (электрокардиографии) и рентгена грудной клетки медики смогли диагностировать пневмонию, связанную с вейпингом. Пневмония — это тип инфекции, при которой крошечные воздушные мешочки в легких воспаляются и наполняются жидкостью, что затрудняет дыхание. Обычно это заболевание может быть вызвано бактериями или вирусами.

Отмечается, что Хадсон придется всю жизнь пользоваться ингаляторами, поскольку перенесенное заболевание нижних дыхательных путей дало осложнение в виде бронхиальной астмы. Сейчас британка пропагандирует здоровый образ жизни.

Ранее ученые предупредили о негативном влиянии вейпов на иммунитет.