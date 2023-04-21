Российские медики выяснили, что противодиабетическое лекарство уменьшает атрофию мышц

Вызванную неподвижностью атрофию мышц можно предотвратить с помощью метформина. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Скелетные мышцы не только позволяют людям и животным двигаться, но и являются важным органом, принимающим участие в обмене веществ. Они способны адаптироваться к образу жизни человека: при регулярных нагрузках становятся более выносливыми, при силовых упражнениях растут в объеме и позволяют поднимать больший вес, но одновременно с этим способны и атрофироваться (ослабляться) при длительном покое. Особенно остро это чувствуют лежачие больные и космонавты на орбите, живущие в условиях невесомости. При этом многие животные способы провести много месяцев в спячке без серьезной атрофии мышц — то есть в теории эту проблему можно решить искусственным образом.

Группа ученых под руководством Бориса Шенкмана из Института медико-биологических проблем РАН нашла способ подавить атрофию мышц на фундаментальном уровне — решая проблему нарушения обмена веществ в них. Атрофия связана, прежде всего, с дисбалансом между скоростью синтеза мышечного белка и его разрушением — при длительном покое клетки потребляют мало клеточного «топлива» аденозинтрифосфата (АТФ), в результате чего это соединение накапливается в ткани и нарушает ее работу. Происходит это из-за пассивности фермента-регулятора — АМФ-активируемой протеинкиназы (AMPK), для работы которой нужен продукт расщепления АТФ при его использовании — аденозинмонофосфат (АМФ). Авторы предложили активировать фермент при помощи препарата метформина, назначаемого при лечении диабета.

Ученые экспериментировали с крысами, у которых ограничили активность мышц задних конечностей, немного приподняв их за хвост так, чтобы они могли свободно ходить по клетке, питаться и пить воду, но при этом пользовались лишь передними лапами. Выяснилось, что метформин снижает степень деградации мышц: с ним масса камбаловидной мышцы сократилась лишь на 21%, а без него — на 37%. У принимавших препарат мышей также сила мышц была на треть выше, чем у тех животных, которые подверглись атрофии без медикаментозного воздействия.

Авторы надеются, что их открытие позволит помочь людям, которым предписан длительный постельный режим, либо тем, кто не может ходить по объективным причинам.

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