Ученые из США предсказывают новые масштабные пожары по всему миру

<img src="//img.gazeta.ru/files3/620/11616620/RIAN_2210138.HR.ru-pic905-895x505-8818.jpg">

Американскиe ученыe из Стэнфордскогo университетa считают, что планету вновь ждут продолжительные лесные пожары вследствие изменения климата. Об этом сообщает Phys.org.

По их мнению, глобальное потепление, образованное человеческими ошибками, сказывается на метеорологических условиях, которые, в свою очередь, могут вызвать сильные лесные пожары.

Так, риск катастрофичных лесных пожаров в осенние месяцы вырос в более чем два раза по всей Калифорнии за последние 40 лет.

Кроме того, с 1980-х годов в этом же регионе удвоилось количество осенних дней с экстремальными погодными условиями. Количество осадков снизилось примерно на 30%, а средняя температура выросла более чем на один градус Цельсия.

Ученые уверены, что последствия от изменения климата наблюдаются и в других регионах планеты, включая Австралию и Россию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧC: угрозы распространения огня из зоны отчуждения в Чернобыле на Брянскую область нет