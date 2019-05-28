Рогозин рассказал о новой лунной гонке
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в новой лунной гонке. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Новая лунная гонка – это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии», — сказал Рогозин.
По его словам, для России высадка на Луну не является «миссией престижа».
Он также добавил, что лучше делать дольше, но «дешевле и рациональней».
Ранее сообщалось, что Рогозин анонсировал высадку человека на Луну.