Рогозин рассказал о новой лунной гонке

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что России не стоит участвовать в новой лунной гонке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Новая лунная гонка – это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии», — сказал Рогозин.

По его словам, для России высадка на Луну не является «миссией престижа».

Он также добавил, что лучше делать дольше, но «дешевле и рациональней».

Ранее сообщалось, что Рогозин анонсировал высадку человека на Луну.