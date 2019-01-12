СМИ: Китай поставил рекорд космических запусков в 2018 году

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В прошлом году Китай осуществил 39 космических запусков, что стало рекордным показателем среди всех стран, пишет China Daily.

В издании подчеркнули, что Китай за весь прошлый год выполнил столько же пусков, сколько за весь период 1990-х. При этом, добавили в газете, данное число запусков превосходит совокупные запуски России, Евросоюза и Индии за 2018 год.

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На втором месте по этому показателю находятся США с 34 запусками.

Ранее сообщалось, что Китай вывел на орбиту первый спутник в 2019 году.