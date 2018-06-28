В WWF прокомментировали возможность климатической катастрофы в Баренцевом море

Руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин прокомментировал сообщения о возможности климатической катастрофы в Баренцевом море. Об этом он рассказал RT.

Ранее норвежские ученые установили, что северная часть моря быстро теряет признаки арктического климата и в скором времени может стать частью атлантической климатической системы.

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По словам эколога, воды Баренцева моря действительно становятся теплее.

«И в северной части Баренцева моря, к сожалению, это связано с воздействием человека на климат, а значит не пройдет завтра, и будет длиться как минимум в течение всего XXI века… Теоретически, с одной стороны, могут быть большие рыбные запасы. С другой стороны, всевозможные атмосферные процессы способны приводить к тому, что гораздо больше будет опасных метеорологических явлений, например, сильных штормов», — сказал Кокорин.

Он добавил, что говорить об этих процессах нужно серьезно, однако называть их «климатической катастрофой» было бы неверно.