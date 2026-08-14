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Политика

На Западе увидели «сигнал» в визите Путина на Курилы

Telegraph: визит Путина на Курилы — сигнал об ухудшении отношений РФ и Японии
Kremlin.ru

Визит президента России Владимира Путина на Курильские острова является «сигналом» о том, что «любые остаточные теплые отношения» между Москвой и Токио остались в прошлом. Об этом пишет Telegraph.

«Визит Путина представляет собой как подтверждение территориальных претензий России на острова, так и сигнал о том, что любые остаточные теплые отношения между Москвой и Токио остались в прошлом. Он больше не видит смысла в сближении с Японией — фактически, Япония является таким же врагом, как и Великобритания», — отметило СМИ.

Газета добавила, что визит Путина также подчеркнул «необходимость перестройки мирового порядка».

По словам журналиста, диалог России и Японии по поводу Курильских островов разрушило то, что после начала конфликта на Украине Токио «твердо присоединилось к западному лагерю», оказывая помощь Киеву и вводя санкции против Москвы. Теперь же японские официальные лица заявляют, что их страна «столкнулась с более враждебной стратегической обстановкой, чем когда-либо со времен Второй мировой войны».

13 августа Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова. А именно он приехал с рабочим визитом на крупнейший остров архипелага Итуруп. Поездка состоялась сразу после участия президента в финальной стадии масштабных учений Тихоокеанского флота.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что это действие «задело чувства японского народа». Агентство Kyodo написало, что МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева.

Затем японский телеканал NHK сообщил, что японское правительство считает неприемлемым визит Путина на Курильские острова, и Токио рассматривает введение ответных мер, включая ужесточение антироссийских санкций.

Ранее в МИД назвали политический курс Токио разрушительным для отношений с Москвой.

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