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Политика

Япония рассматривает контрмеры против России после визита Путина на Курилы

NHK: Япония может усилить санкции против РФ после визита Путина на Итуруп
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство Японии считает неприемлемым визит российского президента Владимира Путина на Курильские острова и планирует усилить санкции в отношении Москвы. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

«Власти рассматривают ответные меры, включая ужесточение санкций против России в сотрудничестве с международным сообществом», — говорится в материале.

Телеканал отмечает, что ранее японское правительство заявило о своем намерении продолжать диалог с Москвой, несмотря на российско-украинский конфликт. Главы МИД двух стран в июле провели переговоры, но в стране все больше распространяется мнение, что улучшение отношений стало затруднительным. И без того напряженные японо-российские отношения, как ожидается, еще больше обострятся.

13 августа Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова, прибыв с рабочим визитом на Итуруп — крупнейший остров архипелага. Поездка на Южные Курилы состоялась сразу после его участия в финальной стадии масштабных учений Тихоокеанского флота и проведения совещания по безопасности восточных рубежей страны.

После этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила РФ протест, заявив, что это действие «задело чувства японского народа».

Ранее посла РФ в Токио вызвали в МИД из-за поездки Путина на Курилы.

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