Путин наблюдал за ходом учений ТОФ с борта ракетного крейсера «Варяг»

Путин прибыл на крейсер «Варяг» для участия в завершающей стадии учений ТОФ

Президент России Владимир Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с борта ракетного крейсера «Варяг». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны, ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал глава российского государства.

Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России на Тихоокеанском флоте проводятся с 4 августа в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

В ходе мероприятия президент также заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия.

С начала года о перехвате российских нефтяных танкеров заявляли несколько стран Европы. Например, в марте Франция при поддержке Британии задержала танкер Deyna под флагом Мозамбика. Судно заподозрили в использовании подложного флага, а президент Эммануэль Макрон заявил о его связи с «российским теневым флотом».

Ранее Путин в Новосибирске открыл установку СКИФ и назвал ее впечатляющей.