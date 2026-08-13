Путин впервые прибыл на Курильские острова

Президент России Владимир Путин посетил Курильский остров Итуруп. Об этом сообщает РИА Новости.

Рабочая программа главы государства началась с визита на рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный».

Путин ознакомился с работой предприятия, побеседовал с его сотрудниками, которые угостили президента икрой, и сфотографировался с коллективом.

12 августа сообщалось, что Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с борта ракетного крейсера «Варяг».

Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России на Тихоокеанском флоте проводятся с 4 августа в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

В ходе учений Путин заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия.

Ранее Путин осудил Японию за неспровоцированные санкции против России.