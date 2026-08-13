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Политика

В МИД назвали политический курс Токио разрушительным для отношений с Москвой

Захарова: Токио, поддерживая Киев, до основания разрушает отношения с Москвой
Reuters

Япония фактически уничтожает двусторонние отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», — говорится в комментарии дипломата.

До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с официальным протестом против визита российского лидера Владимира Путина на остров Курильского архипелага Итуруп, заявив, что этот шаг вызывает негативную реакцию у японской общественности.

Вслед за этим внешнеполитическое ведомство Японии вызвало посла России Николая Ноздрева, однако российская сторона в ответ подтвердила, что Курильские острова официально входят в состав территории РФ.

Ранее Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ.

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