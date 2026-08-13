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Политика

Посла РФ в Токио вызвали в МИД из-за поездки Путина на Курилы

Kyodo: японский МИД вызвал посла Ноздрева после визита Путина на Курилы
Kremlin.ru

МИД Японии вызвал посла РФ в Токио Николая Ноздрева после поездки президента РФ Владимира Путина на Курилы. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В дипведомстве уточнили, что опубликуют официальный комментарий позднее.

13 августа премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что визит президента России Владимира Путина на Курилы осложнил нормализацию отношений двух стран.

Она уточнила, что Токио призывал Москву отменить поездку Путина на Курилы с тех пор, как российский президент в январе 2024 года заявил, что планирует посетить «северные территории», как Токио именует южную часть Курильских островов, включая Итуруп.

Путин прибыл на Курилы утром 13 августа. Визит президента России вызвал протест МИД Японии: Токио вновь заявил претензии на Южные Курилы, а в соцсетях пользователи требовали от японского правительства жесткого ответа. Накануне российский лидер заявил, что статус Курил закреплен в международных документах, и отметил, что Москва ранее была готова искать путь к мирному договору с Японией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ.

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