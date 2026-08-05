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Политика

На Украине призвали партнеров Киева «ускориться» с решением по перехватчикам

Сибига: у Украины на счету каждый перехватчик баллистических ракет
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал спонсоров Киева ускориться с принятием решений по поставкам ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) после российского удара по Киеву. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Сибиги, «российские удары не берут отпуск», и поэтому поддержка Украины и давление на Москву должны быть продолжены.

«Каждый перехватчик на счету. Это инструменты, спасающие жизни, и я призываю всех партнеров ускорить принятие соответствующих решений. Способность России производить инструменты баллистического террора должна быть нарушена. Дополнительные жесткие санкции имеют критическое и срочное значение», — заявил он.

Сибига также попросил не сравнивать удары России и Украины и сказал, что атаки Киева на российскую гражданскую инфраструктуру якобы не могут быть оправданием для ответных обстрелов.

5 августа стало известно о нанесении Россией массированного ракетного удара по Киеву в ночь на 5 августа с использованием ракет и реактивных беспилотников. SHOT сообщил, что российские войска нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву за последнее время. Украинское издание «Новости Live» написало, что в Киеве произошли десятки пожаров после серии взрывов.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины признали, что не сбили ни одной ракеты, выпущенной по Украине в ночь на 5 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров и обвинил их в промедлении с поставками ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

5 августа издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставках Киеву сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

Ранее Европу обвинили в том, что конфликт на Украине еще не завершился.

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