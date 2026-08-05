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Политика

Европу обвинили в том, что конфликт на Украине еще не завершился

Политик Медведчук: конфликт на Украине давно бы закончился, если бы не Европа
Virginia Mayo/AP

Конфликт на Украине давно бы завершился, если бы не финансирование Киева со стороны Евросоюза. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, опубликованной на сайте организации.

По словам политика, Евросоюз из-за «низкого интеллекта управляющей элиты» перестал быть передовым регионом, утратил свои конкурентные преимущества и превратился в «экономический придаток НАТО и тыл Украины в конфликте с Россией, который он гарантированно проиграет».

«Эта война давно бы закончилась, но ЕС с упорством маньяка продолжает ее финансировать, не отдавая себе отчета, что таким образом финансирует развал собственной экономики и ставит крест на европейской конкурентоспособности. Впрочем, можно доиграться и до того, что крест будет поставлен и на существовании самой Европы, глядя на игры НАТО с ядерным оружием», — отметил Медведчук.

Он добавил, что экономический спад Европы уже виден, а «следующим этапом» для объединения станет «нищета».

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что ЕС не может допустить окончания украинского конфликта, так как плана мирного урегулирования у него нет.

В конце июля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что террор со стороны украинских войск осуществляется при полном одобрении западных спонсоров.

Также в июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину «поставщиком безопасности» для Европы и отметила, что «дух Украины» является «основополагающим духом Европы».

Ранее Медведчук рассказал, на кого Запад хочет заменить Зеленского.

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