Политик Медведчук: конфликт на Украине давно бы закончился, если бы не Европа

Конфликт на Украине давно бы завершился, если бы не финансирование Киева со стороны Евросоюза. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, опубликованной на сайте организации.

По словам политика, Евросоюз из-за «низкого интеллекта управляющей элиты» перестал быть передовым регионом, утратил свои конкурентные преимущества и превратился в «экономический придаток НАТО и тыл Украины в конфликте с Россией, который он гарантированно проиграет».

«Эта война давно бы закончилась, но ЕС с упорством маньяка продолжает ее финансировать, не отдавая себе отчета, что таким образом финансирует развал собственной экономики и ставит крест на европейской конкурентоспособности. Впрочем, можно доиграться и до того, что крест будет поставлен и на существовании самой Европы, глядя на игры НАТО с ядерным оружием», — отметил Медведчук.

Он добавил, что экономический спад Европы уже виден, а «следующим этапом» для объединения станет «нищета».

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что ЕС не может допустить окончания украинского конфликта, так как плана мирного урегулирования у него нет.

В конце июля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что террор со стороны украинских войск осуществляется при полном одобрении западных спонсоров.

Также в июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину «поставщиком безопасности» для Европы и отметила, что «дух Украины» является «основополагающим духом Европы».

Ранее Медведчук рассказал, на кого Запад хочет заменить Зеленского.