Российские войска нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву за последнее время. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.
По предварительным данным, в ходе атаки ВС РФ применили не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней».
«В Броварах горят склады интернет-магазина «Розетка», логистической компании Raben Group и «Фоззи». А также склад компании «Эпицентр». Разрушен логистический центр «Новой Почты» под Киевом и склады «Новуса» на Борщаговке», — говорится в публикации.
Также был уничтожен транспортно-логистический комплекс «Чайка». При этом, по словам местных жителей, там слышали повторную детонацию.
Спутники НАСА зафиксировали после ударов серьезные пожары в промышленной зоне в восточной части украинской столицы. Целью, вероятно, стали военные предприятия.
Уточняется, что местные Telegram-каналы заявили, что не заметили ни одного залпа американского ЗРК Patriot. Это связывают с дефицитом ракет для данной системы.
4 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России нанесли удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются в интересах украинской армии.
По данным ведомства, в порту Николаев поражены три сухогруза. В порту Черноморска удар нанесен по контейнерному терминалу с грузами военного назначения, а также по складу с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним. Кроме того, южнее Одессы в акватории Черного моря поражен сухогруз. Также российские военные уничтожили два безэкипажных катера (БЭК) в северной части Черного моря к юго-востоку от Очакова.
Ранее на Украине оценили убытки агросектора из-за ударов ВС РФ по портам.