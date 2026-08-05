Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Российские войска нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву

SHOT: ВС РФ нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву
Gleb Garanich/Reuters

Российские войска нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву за последнее время. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По предварительным данным, в ходе атаки ВС РФ применили не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней».

«В Броварах горят склады интернет-магазина «Розетка», логистической компании Raben Group и «Фоззи». А также склад компании «Эпицентр». Разрушен логистический центр «Новой Почты» под Киевом и склады «Новуса» на Борщаговке», — говорится в публикации.

Также был уничтожен транспортно-логистический комплекс «Чайка». При этом, по словам местных жителей, там слышали повторную детонацию.

Спутники НАСА зафиксировали после ударов серьезные пожары в промышленной зоне в восточной части украинской столицы. Целью, вероятно, стали военные предприятия.

Уточняется, что местные Telegram-каналы заявили, что не заметили ни одного залпа американского ЗРК Patriot. Это связывают с дефицитом ракет для данной системы.

4 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России нанесли удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются в интересах украинской армии.

По данным ведомства, в порту Николаев поражены три сухогруза. В порту Черноморска удар нанесен по контейнерному терминалу с грузами военного назначения, а также по складу с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним. Кроме того, южнее Одессы в акватории Черного моря поражен сухогруз. Также российские военные уничтожили два безэкипажных катера (БЭК) в северной части Черного моря к юго-востоку от Очакова.

Ранее на Украине оценили убытки агросектора из-за ударов ВС РФ по портам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!