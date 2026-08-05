Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Что известно о пожарах и утечке аммиака?

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный удар по Киеву и области баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. В столице и пригородах возникли пожары, на промышленном предприятии произошла утечка аммиака.

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением баллистических ракет и реактивных беспилотников, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna). В украинской столице работали средства противовоздушной обороны, взрывы раздавались более часа.

Последствия атаки зафиксировали более чем по семи адресам в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах. На промышленном предприятии в Голосеевском районе оказалась повреждена система, содержавшая около 300 литров аммиака. Спасатели локализовали утечку, власти заявили об отсутствии угрозы для населения. Минобороны России к утру 5 августа не публиковало сводку об ударе и не называло пораженные объекты.

Ракеты шли с двух сторон

Воздушную тревогу в Киеве объявили около полуночи. Воздушные силы ВСУ сначала предупредили о баллистических целях, двигавшихся к столице с востока, а затем сообщили о ракетах, летевших с северного и северо-восточного направлений. О повторных пусках ведомство сообщало несколько раз в течение примерно 20 минут.

Параллельно к Киеву приближались группы реактивных беспилотников. Их фиксировали к северу и востоку от столицы, позднее — непосредственно над городом и в районе Броваров. Около 1:06 Воздушные силы одновременно сообщили о новой баллистической цели и реактивных дронах над Киевом. Угрозу применения баллистического вооружения отменили около 1:41, еще через несколько минут городская администрация объявила отбой тревоги. Позднее в Киеве вновь включили сирены из-за беспилотников.

По данным SHOT, по Киеву выпустили свыше 30 ракет и реактивные дроны. Агентство Reuters также сообщило о нескольких волнах баллистических ракет.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарах и разрушениях в четырех районах Киева. В Оболонском районе загорелось нежилое здание. В Святошинском районе огонь охватил складское помещение одного из магазинов. В Деснянском районе пожары возникли в двух нежилых зданиях.

В Голосеевском районе спасатели потушили пожары в двух одноэтажных нежилых зданиях. На другой площадке оказалось разрушено складское помещение.

Система с аммиаком повреждена

Об утечке аммиака первоначально сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, она произошла после попадания в нежилую застройку в Голосеевском районе. Позднее городская военная администрация уточнила, что речь идет о территории промышленного предприятия.

В результате удара оказалась повреждена система, в которой находилось около 300 литров вещества. Спасатели локализовали утечку, а сотрудники ГСЧС перекрыли запорную арматуру. В обоих ведомствах заявили, что угрозы для жителей города нет.

Указанные властями 300 литров — это объем аммиака, содержавшегося в поврежденной системе. Сколько вещества фактически вышло наружу, не уточнялось. Название предприятия и назначение оборудования также не раскрывались.

Под Киевом горели склады

Последствия массированной атаки зафиксировали в Бучанском, Броварском и Фастовском районах Киевской области. По данным областной администрации, в Броварском районе оказались повреждены складские здания и производственные помещения, в Бучанском и Фастовском районах — склады.

ГСЧС сообщила о крупных пожарах на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий и торговых объектов в Броварском районе. В селе Калиновка Фастовского района загорелась территория предприятия, позднее пожар потушили.

В Бучанском районе огонь охватил логистические комплексы.