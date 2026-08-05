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Общество

Киев охватило огнем после массированного удара российских ракет и беспилотников

В Киеве после серии взрывов начались пожары, небо над городом затянуло дымом
Thomas Peter/Reuters

В Киеве произошли десятки пожаров после серии взрывов, небо над городом затянуло дымом. Об этом сообщило украинское издание «Новости Live» в Telegram-канале.

«Столица в огне», — говорится в подписи под видео с масштабным пожаром.

По информации украинских СМИ, возгорания зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах города.

По данным издания «Страна.ua», пожары привели к ухудшению качества воздуха в столице. В городе ощущается сильный запах гари. Жителей Киева призвали закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками. В столице Украины и пригородах возникли пожары. На промышленном предприятии в Голосеевском районе оказалась повреждена система, содержавшая около 300 литров аммиака. Спасатели локализовали утечку, власти заявили об отсутствии угрозы для населения.

По данным SHOT, по Киеву выпустили свыше 30 ракет и реактивные дроны. Агентство Reuters также сообщило о нескольких волнах баллистических ракет. Подробнее о ночной атаке украинской столицы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны раскрыли цели ночных ударов по Киеву и области.

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