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Политика

Зеленский назвал виновных в неспособности Украины сбить ни одной ракеты

Зеленский обвинил Запад в том, что Украина не смогла сбить ни одной ракеты
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обрушился с критикой на западных партнеров Киева, обвинив их в промедлении с поставками ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Политик дал понять, что именно они виноваты в том, что минувшей ночью Украина не смогла сбить ни одной ракеты.

«Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их поставками или неготовность передавать противоракетную оборону приводят именно к таким ужасным разрушениям», — написал Зеленский.

Он добавил, что западные партнеры, которые не готовы активно помогать с поставками перехватчиков, могли бы ввести новые санкционные меры против России.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины признали, что в ночь на 5 августа не смогли сбить ни одной ракеты, выпущенных по стране российскими военными. В отражении атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.

До этого газета The Washington Post писала, что украинская армия испытывает дефицит ракет для систем ПВО Patriot. В издании отметили, что Patriot — это единственная надежда Украины для противостояния российским ударам, усилившимся за последние месяцы.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».

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