СМИ узнали об отказе Трампа предоставить Украине ракеты к комплексам Patriot

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказал ему в поставках Киеву сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что американский лидер указал на дефицит ракет, образовавшийся в результате военной кампании США против Ирана. Трамп на встрече в Белом доме на прошлой неделе подчеркнул, что эти ракеты нужны самим Соединенным Штатам для защиты своих объектов и союзников на Ближнем Востоке.

По данным источников CNN, с начала боевых действий против Ирана США использовали большую часть своих ресурсов: около 80% ракет для комплексов THAAD и примерно 50% зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне эту информацию отрицают.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, предоставление Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot при этом обсуждается даже после того, как американский президент высказал сомнения по поводу данного соглашения. В настоящее время ведутся переговоры по производству в республике лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы.

Ранее Зеленский упрекнул страны ЕС и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на то, что они есть на складах.