Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

СМИ узнали об отказе Трампа предоставить Украине ракеты к комплексам Patriot

FT: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет к комплексам Patriot
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказал ему в поставках Киеву сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что американский лидер указал на дефицит ракет, образовавшийся в результате военной кампании США против Ирана. Трамп на встрече в Белом доме на прошлой неделе подчеркнул, что эти ракеты нужны самим Соединенным Штатам для защиты своих объектов и союзников на Ближнем Востоке.

По данным источников CNN, с начала боевых действий против Ирана США использовали большую часть своих ресурсов: около 80% ракет для комплексов THAAD и примерно 50% зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне эту информацию отрицают.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, предоставление Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot при этом обсуждается даже после того, как американский президент высказал сомнения по поводу данного соглашения. В настоящее время ведутся переговоры по производству в республике лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы.

Ранее Зеленский упрекнул страны ЕС и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на то, что они есть на складах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!