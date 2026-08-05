Украина за ночь не смогла сбить ни одной из выпущенных по стране ракет

ВСУ признали, что за ночь не смогли сбить ни одну из выпущенных по стране ракет

Воздушные силы Вооруженных сил Украины признали, что не сбили ни одной из ракет, выпущенных по стране в ночь на 5 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале командования воздушных сил Украины.

«Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины», — указывается в публикации.

До этого газета The Washington Post написала, что украинская армия испытывает дефицит ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский потребовал от союзников ракеты для систем Patriot. Он упрекнул государства Европы и Соединенные Штаты в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на их наличие на складах.

В конце июля журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США отклонил запрос Зеленского на поставку Киеву ракет-перехватчиков системы Patriot для обеспечения защиты в зимний период от баллистических угроз.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».