Украина за ночь не смогла сбить ни одной из выпущенных по стране ракет

Воздушные силы Вооруженных сил Украины признали, что не сбили ни одной из ракет, выпущенных по стране в ночь на 5 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале командования воздушных сил Украины.
«Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины», — указывается в публикации.
До этого газета The Washington Post написала, что украинская армия испытывает дефицит ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
2 августа президент Украины Владимир Зеленский потребовал от союзников ракеты для систем Patriot. Он упрекнул государства Европы и Соединенные Штаты в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на их наличие на складах.
В конце июля журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США отклонил запрос Зеленского на поставку Киеву ракет-перехватчиков системы Patriot для обеспечения защиты в зимний период от баллистических угроз.
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