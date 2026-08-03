В США призвали Трампа воспользоваться моментом для переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп может упустить «благоприятный момент» для того, чтобы урегулировать конфликт России и Украины. Об этом в статье для New York Times (NYT) написал ведущий эксперт Белого дома по России в администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

По его словам, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в последние месяце выражали заинтересованность в возобновлении переговоров с участием США. И стороны не будут «ждать вечно», считает Грэм.

Он отметил, что в России говорят о помощи США Украине и ставят под сомнение способность Трампа быть эффективным и заслуживающим доверия посредником. Украинцы же тесно сотрудничают с европейцами в переговорах, и в Киеве хотели бы видеть их непосредственно вовлеченными в дипломатический процесс. Однако этот шаг усугубит раскол и уменьшит шансы на мир, считает эксперт.

Грэм подчеркнул, что конфликт вступил в опасную фазу эскалации из-за ударов обеих сторон по инфраструктуре друг друга, а в Европе опасаются расширения боевых действий. По его словам, сейчас необходимы «интенсивные переговоры», чтобы «воспользоваться моментом и положить конец конфликту». При этом только Вашингтон обладает необходимыми связями, влиянием и политическим весом, чтобы возглавить дипломатический процесс, написал эксперт.

«Господину Трампу следует немедленно направить своих двух посланников, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, в Киев, чтобы наглядно возобновить диалог с украинцами, а затем в Москву для переговоров с господином Путиным. Не стоит ожидать прорыва; задача состоит в том, чтобы заложить основу для интенсивного периода челночной дипломатии, направленной на преодоление огромных разногласий между двумя сторонами», — отметил он.

Грэм добавил, что Трамп должен привлечь и других экспертов для усиления переговоров. Также он подчеркнул, что «успех не гарантирован» и он не придет «так быстро, как хотелось бы Трампу». Однако эксперт считает, что возможность для прекращения конфликта может быть недолгой, и если Вашингтон хочет закончить конфликт, то он должен «действовать сейчас», прежде чем эскалация «закроет дипломатические возможности».

3 августа глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что США в ближайшие недели попытаются выяснить, возможно ли продолжить мирные переговоры по урегулированию конфликта.

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил о намерении Вашингтона возобновить переговоры между Россией и Украиной. Кроме того, Рубио отметил, что США хотят выяснить, можно ли придать импульс дипломатическому процессу.

31 июля президент США Дональд Трамп анонсировал визит спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев.

Ранее Зеленский отправил в отставку посла Украины в США.