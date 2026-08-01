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Политика

Рубио анонсировал активизацию усилий США по возобновлению переговоров по Украине

Рубио: США активизируют усилия по возобновлению переговоров между РФ и Украиной
Liesa Johannssen/Reuters

В ближайшие недели США попытаются возобновить переговорв между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Мы также понимаем, что у обеих сторон есть определенные принципиальные позиции, и пока мы не сможем сблизить эти позиции, мы еще не достигнем нужного результата», — сказал дипломат.

Накануне американский президент анонсировал поездку своих советников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев, которые ранее участвовали в переговорах по Украине. Это будет первый подобный визит. В Белом доме подчеркнули, что для Соединенных Штатов мирное разрешение украинского конфликта по-прежнему находится в приоритете.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По его словам, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

Ранее в Москве заявили о готовности к переговорам с Киевом.

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