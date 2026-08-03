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Политика

На Украине заявили о желании США возобновить переговоры с Россией

Глава ОП Буданов: США выяснят, могут ли продолжиться переговоры по Украине
Evgeniy Maloletka/AP

США в ближайшие недели попытаются выяснить, возможно ли продолжить мирные переговоры по Украине. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), сообщает ТСН.

«За следующие недели они постараются узнать, возможно ли продолжение мирных переговоров. Реалистично ли сейчас активизировать эти процессы. Мы все хотим этого, значит, нужно этого достичь. <…> Мирные переговоры никогда не прекращались. Просто активная фаза сейчас на стопе», — сказал Буданов.

В конце июля Буданов также заявил, что украинская и американская делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по Украине.

Затем госсекретарь США Марко Рубио отметил, что в ближайшие недели Вашингтон попытается возобновить переговоры между Россией и Украиной. Также Рубио подчеркнул, что американцы попытаются в ближайшие недели попытаются возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной. По его словам, США хотят выяснить, можно ли придать импульс процессу урегулирования.

Кроме того, 31 июля президент США Дональд Трамп анонсировал поездку спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев.

Ранее Рубио объяснил провал предыдущих предложений по Украине.

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