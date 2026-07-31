«Зеленский много задолжал». Зачем Уиткофф и Кушнер едут на Украину

В интервью газете Financial Times американский президент Дональд Трамп анонсировал поездку своих советников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев. Это будет первый подобный визит. Сам Трамп подчеркнул, что для Штатов мирное разрешение украинского конфликта по-прежнему находится в приоритете, а потому Вашингтон сомневается в необходимости поставок ракетных комплексов Patriot Киеву. Чего стоит ожидать от поездки спецпосланников американского президента на Украину и что Кушнер и Уиткофф будут обсуждать с Зеленским — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что его внимание сосредоточено на мирном прекращении конфликта России и Украины. Именно поэтому два его спецпосланника, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, посетят Украину в ближайшие дни.

«Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине закончилась. Мы ищем мира», — подчеркнул американский президент.

Президент США Дональд Трамп /Evan Vucci/Reuters

Он также отметил, что еще не решил, передаст ли он Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Это очень необычное оружие, и… нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», — сказал Трамп.

Эти комментарии прозвучали всего через два дня после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Ту встречу обе стороны назвали «хорошей», а украинский лидер выразил надежду на то, что скоро Киев получит лицензию на производство ракет Patriot.

Визит в Киев

Анонсированный Трампом визит в Киев станет первой подобной поездкой. Ранее спецпосланники Трампа посещали только Россию. Последний визит в Москву состоялся 22 января этого года.

Визит Уиткоффа и Кушнера в столицу Украины должен предшествовать аналогичному визиту в Москву и одновременно с этим поможет Вашингтону прояснить пути к завершению конфликта, пояснил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



«Трамп посылает своих переговорщиков для выяснения ситуации, а куда же может все-таки же двигаться Америка в украинском конфликте?... Скорее всего, после киевской встречи переговорщики прилетят в Москву через какое-то время для того, чтобы выстроить эту ситуацию с условием позиции России», — сказал депутат.



Этот визит может стать очередной попыткой «сверить часы» на фоне изменившейся реальности, считает политолог-американист Александр Асафов.

«Я думаю, что это будет очередная встреча по выявлению каких-то новых условий, поскольку реальность изменилась необратимо — и на фронте, и в политическом пространстве, и внутри киевского политического истеблишмента. Это будет очередная сверка часов», — отметил политолог в беседе с «Газетой.Ru».

При этом он уверен, что Вашингтон попытается объяснить украинской стороне неизбежность уступок.

«Кушнер и Уиткофф определенно будут объяснять Зеленскому, что надо соглашаться сейчас на те условия, которые выдвигает нынешняя администрация, пока она еще сильна. Кроме того, сам Зеленский много задолжал американцам, много обещал, но мало сделал»,

— пояснил Асафов.

Вашингтону также будет интересно понять, какая сейчас политическая обстановка сложилась в Киеве, после всех перестановок, считает политолог.

Эксперты подчеркивают, что администрация США скорректировала свою линию по Украине и об этом, в частности, свидетельствует предстоящий визит переговорщиков в Киев.

«Раньше Трамп рассчитывал сначала договориться с Москвой, а потом навязать соглашение Киеву, но теперь Белый дом, судя по всему, пытается зайти на мирное урегулирование через украинскую сторону. По всей видимости, год назад, когда встречались американский и российский президенты, у Трампа было представление, что главное — договориться с Москвой, а уж Киеву можно будет потом навязать любое соглашение: выкрутить руки, оказать давление. Он неоднократно говорил, что переговорные позиции украинской стороны слабые, поэтому они должны соглашаться на то, что им предлагают», — отметил политолог, эксперт фонда «Валдай» Андрей Кортунов.

По его словам, предстоящий визит американских спецпредставителей в Киев должен определить пределы гибкости переговорной позиции Украины.

V_Zelenskiy_official/Telegram

«Соединенным Штатам не удалось навязать какие-то условия Зеленскому, против которых он изначально возражал. Когда Уиткофф и Кушнер приедут в Киев, они должны определить, какие переговорные позиции и пределы гибкости украинской стороны существуют. То есть на каких условиях Украина готова пойти на прекращение огня. А потом уже эту некую консолидированную украинско-американскую позицию продавливать в Москве», — заявил Кортунов.

Однако перспективность такого подхода, по мнению эксперта, вызывает большие сомнения. Трампу не удалось выкрутить руки Зеленскому, так что еще менее вероятно, что ему удастся сделать это с президентом Путиным, заключил Кортунов.

Ракет не будет?

Интервью Трампа Financial Times фактически ответило на вопросы о темах закрытого разговора с Зеленским, и теперь мы точно знаем позицию американской стороны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Первые результаты закрытых переговоров Трампа и Зеленского уже заметны и видим мы их в интервью FT. Киев не получил предложение по производству Patriot, а процесс мирного урегулирования остался в центре внимания», — сказал политолог.

Он отметил, что если по мирным переговорам Вашингтон еще готов пойти на уступки, то в вопросе ракет позиция однозначна.

«Очевидно, что по лицензии на Patriot американцы и украинцы не договорились и не договорятся. Встреча Трампа с Зеленским прошла не так, как Зеленский ожидал, но украинская сторона может хотя бы сказать спасибо за решение об отправке Кушнера и Уиткоффа в Киев. Хотя я уверен, что во время их визита Зеленский попытается поднять эту тему еще раз», — заключил Блохин.

Намерение США передать Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot было изначально «фейковым». У Киева нет соответствующих возможностей для такого производства. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.



«Нужно понимать, что это изначально была во многом фейковая, виртуальная история, потому что все отлично понимают, что даже если эта самая лицензия для производства ракет PAC-3 будет передана Украине, у Киева нет технологических возможностей и потенциала для того, чтобы эти самые ракеты производить. Нужен очень высокий уровень компетенции для того, чтобы такое производство было, не говоря уже о том, что подобного рода предприятия станут законной целью для ударов российских ВКС», — отметил аналитик.

Дудаков добавил, что у американцев осталось всего 700 ракет для Patriot от общего объема в примерно три тысячи до начала войны с Ираном . Украина находится «в конце списка получателей любых американских ракет в ближайшей перспективе», считает он.

Впервые обещание передать лицензию на производство ракет Patriot прозвучало 8 июля на встрече между Трампом и Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции.

Позже, 29 июля в интервью телеканалу Fox News Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Украинский лидер добавил, что провел встречу с представителями военных компаний США и выразил надежду на совместное производство ракет.