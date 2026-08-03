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Политика

Зеленский отправил в отставку посла Украины в США

Зеленский уволил Стефанишину с должности посла Украины в США
Kirill Chubotin/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности украинского посла в США. Об этом говорится в тексте соответствующего указа, пишет «Страна.ua».

До этого издание со ссылкой на анонимный источник в офисе президента Украины сообщало, что Стефанишину хотят заменить из-за активизации против нее работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

13 июля газета Financial Times писала, что уход Стефанишиной может быть связан с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи. По данным издания, в 2022 году, когда дипломат занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ее мать Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру в ЖК «Львовская площадь» в Киеве по заниженной цене. Стоимость жилья площадью 100 квадратных метров составила 3,04 млн гривен. При этом минимальная цена аналогичных объектов оценивалась в 12 млн гривен, следует из материала.

Сама Стефанишина в интервью Bihus.Info оправдывалась, что ее родители инвестировали в эту квартиру еще в 2019 году, когда ее стоимость была значительно ниже. При этом, по ее словам, объект покупался в рассрочку.

12 июля Стефанишина попросила об отставке по личным причинам.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.

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