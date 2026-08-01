В США заявили о поиске импульса для урегулирования на Украине

Рубио: США хотят выяснить, можно ли придать импульс урегулированию на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты планируют выяснить, есть ли возможность придать импульс украинскому урегулированию в ближайшее время.

«Вы увидите некоторые усилия в течение следующих нескольких недель с целью понять, можем ли мы перезапустить переговоры между двумя сторонами и положить конец этому конфликту. Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно строгие красные линии», — сказал госсекретарь.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп поручил ему и американским переговорщикам способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность. Рубио подчеркнул, что у обеих сторон конфликта существуют довольно жесткие «красные линии», и пока Вашингтону не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь желаемого результата не получится.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит активную дипломатию для урегулирования конфликта на Украине, включая инициативу по организации нового раунда росиийско-украинских переговоров.

По мнению главы МИД Турции, для продвижения переговоров по урегулированию конфликта Украине следует поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США.

Ранее в МИД России объяснили заинтересованность США в урегулировании конфликта на Украине.