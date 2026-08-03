Постпред США оценил прогресс в сделке с Ираном

Постпред Уитакер: США близки к сделке с Ираном

Сейчас Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, мы близки к сделке, как никогда прежде», — сказал дипломат.

Уитакер добавил, что у президента США Дональда Трампа «остаются все козыри». По его словам, сейчас американский лидер отдает предпочтение дипломатии, но не исключает возможность применения силы.

Накануне Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры 3 августа. По словам хозяина Белого дома, страны якобы достигли договоренностей по Ормузскому проливу.

3 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что слова Трампа о переговорах не соответствуют действительности. Он уточнил, что Исламская Республика и Оман обсуждают вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

В начале июля президент США по телефону обсудил ситуацию в Иране с российским коллегой Владимиром Путиным. Последний отметил, что Москва готова содействовать деэскалации.

Ранее в США заявили о желании Трампа «перезагрузить» войну с Ираном.