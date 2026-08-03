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Политика

Трамп заявил о достижении договоренностей между США и Ираном по Ормузскому проливу

Трамп: между США и Ираном заключена сделка по Ормузскому проливу
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вашингтон и Тегеран достигли договоренностей по Ормузскому проливу. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета.

По его словам, Соединенные Штаты отказались от нанесения удара по Исламской Республике, в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, которые считают, что возможно заключение сделки. Трамп пояснил, что уже есть договоренности по Ормузскому проливу, а затем будет сделка по ядерной программе, или по денуклеаризации Ирана.

2 августа иранское информационное агентство Fars со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Иран и Соединенные Штаты не имеют никакого соглашения об открытии Ормузского пролива.

Вашингтон намеревался 1–2 августа осуществить масштабную атаку на иранские объекты энергетической инфраструктуры. Однако американский лидер отказался от плана, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Решение было принято после консультаций Соединенных Штатов с государствами Персидского залива, которые выразили опасения по поводу региональной эскалации. Сообщалось, что Белый дом намерен в ближайшее время добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы» со стороны Исламской Республики. При этом президент США пригрозил, что в случае провала переговоров Иран столкнется с «военным террором». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США обвинили Трампа в предательстве.

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