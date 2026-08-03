В Иране опровергли заявление Трампа о переговорах с США

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Тегеран начнут переговоры, не соответствует действительности. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«В настоящее время у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом», — рассказал иранский дипломат.

Он уточнил, что Исламская Республика и Оман обсуждают вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

Накануне американский лидер объявил, что США и Иран проведут переговоры 3 августа. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон и Тегеран якобы достигли договоренностей по Ормузскому проливу. Также Трамп упомянул свой отказ от нанесения массированного удара по Исламской Республике, пояснив, что принял такое решение по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В начале июля президент США по телефону обсудил ситуацию в Иране с российским коллегой Владимиром Путиным. Последний отметил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности на Ближнем Востоке.

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