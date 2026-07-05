Путин и Трамп обсудили Иран

Ушаков: Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет «Интерфакс».

«Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти развязки по ключевым вопросам урегулирования», — сказал он.

Российская сторона готова оказать содействие по деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

До этого Трамп заявил, что США не собираются убивать иранское руководство, поскольку это сделало бы невозможным дальнейшее ведение переговоров.

По словам главы Белого дома, США и Иран решили сделать недельный перерыв в переговорах до мероприятий, связанных с похоронами бывшего лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате военной операции Вашингтона. При этом Трамп был удивлен, увидев, как некоторые иранцы плакали на похоронах. По его мнению, люди ненавидели бывшего лидера.

Ранее была названа дата следующего раунда переговоров между Ираном и США.