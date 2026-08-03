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Политика

Трамп объявил дату новых переговоров с Ираном

Трамп сообщил, что США и Иран продолжат переговоры 3 августа
Ken Cedeno/Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран проведут переговоры в понедельник, 3 августа.

По словам политика, диалог Вашингтона и Тегерана продолжится в формате переговоров.

«Это спасло бы множество жизней, позволило бы сэкономить немало сил», — сказал американский лидер.

Он упомянул свой отказ от решения совершить массированную атаку на Иран и отметил, что против этого выступала в том числе Саудовская Аравия. Там считали, что сделка по поводу ядерной программы Ирана и судоходства в Ормузском проливе близка.

Накануне стало известно, что Трамп отказался от запланированной на выходные масштабной атаки на Иран, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Подготовка ударов по иранской энергетической инфраструктуре была остановлена после консультаций с государствами Персидского залива, предупредившими об угрозе региональной эскалации.

В ближайшее время Вашингтон намерен добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы Ирана». В случае провала переговоров президент США пригрозил Ирану «военным террором».

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Нетаньяху узнал об отмене ударов Израиля и США по Ирану из соцсетей Трампа.

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