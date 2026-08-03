В США заявили о желании Трампа «перезагрузить» войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп, эскалируя конфликт с Ираном, пытается вернуть американцев в ситуацию, которая была в начале войны. Об этом заявил сенатор Марк Келли в эфире канала CBS News.

«Я думаю, что мы видим президента, чей подход довольно непоследователен. Он говорит одно, делает другое. Это эскалация. На данном этапе он пытается вернуть нас в февральскую ситуацию. И я думаю, что если бы он мог, он бы это сделал. Если бы у него была большая кнопка перезагрузки, которую он мог бы нажать, он бы, безусловно, воспользовался этим вариантом», — отметил он.

Келли также подчеркнул, что Трамп втянул США в войну «без стратегической цели, без плана и без сроков». По его словам, американская администрация оказалась «в тупике», и президент должен «найти выход» из сложившейся ситуации.

Агентство Associated Press (AP) также написало, что нерешительность Трампа по поводу войны в Иране может отражать «негласное понимание» внутри американской администрации о том, что одной только военной мощи США может быть недостаточно, чтобы завершить конфликт.

СМИ со ссылкой на источник написало, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд в разговоре с Трампом заявил, что эскалация боевых действий может оказать серьезное влияние на мировую экономику, если Тегеран ответит на удары США атаками на союзников американцев в Персидском заливе.

2 августа Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры 3 августа. По его словам, страны достигли договоренностей по Ормузскому проливу. При этом представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что слова Трампа о переговорах не соответствуют действительности.

3 августа CNN со ссылкой на письмо неназванного высокопоставленного представителя разведки Центрального военного командования (CENTCOM) США сообщил, что Пентагон ищет «креативные и нетрадиционные» способы оказать давление на Иран.

Ранее Трамп отказался комментировать вывод войск США с Ближнего Востока.