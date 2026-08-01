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Политика

В США заявили о планах возбновить переговоры России и Украины

Рубио: США попытаются возобновить переговоры между Россией и Украиной
Kay Nietfeld/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшие недели попытается возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает Fox News.

«В ближайшие несколько недель вы увидите некоторые усилия, направленные на то, чтобы понять, сможем ли мы возобновить переговоры между двумя сторонами и положить конец этой войне», — сказал госсекретарь.

По его словам, президент США Дональд Трамп поручил ему и американским переговорщикам способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность. Рубио подчеркнул, что у обеих сторон конфликта существуют довольно жесткие «красные линии», и пока Вашингтону не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь желаемого результата не получится.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит активную дипломатию для урегулирования конфликта на Украине, включая инициативу по организации нового раунда росиийско-украинских переговоров.

Ранее Трамп допустил, что и России, и Украине придется пойти на уступки.

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