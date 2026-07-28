Глава офиса Зеленского рассказал о переговорах в Вашингтоне

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов в своем Telegram-канале заявил, что переговоры в Белом доме были содержательными, украинская и американская делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Он добавил, что стороны провели содержательный разговор о дипломатических шагах и действиях в вопросах безопасности.

«Вместе с американскими партнерами мы имеем четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого завершения войны», – написал Буданов.

Переговоры американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялись 28 июля и продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что украинского лидера препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, не через парадный подъезд.

После встречи Зеленский заявил, что обсудил с Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Также стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей».

Ранее в России рассказали, что Трамп хочет от встречи с Зеленским.