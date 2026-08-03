На Украине спрогнозировали продолжение 40-дневной операции Зеленского

Аналитик Мельник: нет признаков договоренностей по Украине в ближайшее время

Несмотря на то, что 40-дневная операция президента Украины Владимира Зеленского не привела к заявленному результату, Киев, скорее всего, ее продолжит. Об этом изданию «Телеграф» заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности украинского Центра Разумкова Алексей Мельник.

«Если говорить о задаче, которую поставил президент — заставить Путина сесть за стол переговоров, то вряд ли кто-то рассчитывал, что после завершения этого срока он вдруг объявит о готовности договариваться. По крайней мере, сегодня нет никаких признаков того, что это может произойти в ближайшее время. Скорее всего, будет либо продолжение этой операции, либо, как уже заявлял президент, обновление приоритетных целей», — заявил он.

По словам Мельника, конечная цель Украины остается неизменной, и она заключается в том, чтобы побудить Россию пойти на некие договоренности с Киевом.

Он также подчеркнул, что в конфликте для Украины «нет другого пути», кроме как наносить удары по энергетическим объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса России. Мельник также отметил, что параллельно с этим Киев должен «держать оборону» на линии боевого соприкосновения, формировать новые подразделения и улучшать работу территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

25 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, которая должна была «побудить» Россию к прекращению конфликта. После этого советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Зеленский не сможет напугать Россию 40-дневной операцией.

3 августа советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский предложил России три варианта перемирия. Тогда же Зеленский заявил, что Украина постарается завершить конфликт с Россией до начала зимы.

При этом издание «РБК-Украина» со ссылкой на представителей власти и зарубежных дипломатов писало, что перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине в 2026 года нет.

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