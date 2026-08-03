Президент Украины Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь, а бывший министр обороны страны Михаил Федоров намерен его «оцифровать». Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

По словам политика, сейчас Зеленский уже «не нужен ни США, ни Европе», и поэтому у него «нет шансов удержаться у власти». Медведчук считает, что на Западе Зеленского решили заменить Федоровым, который «гораздо технологичнее своего соперника». При этом политик подчеркнул, что Федоров еще хуже Зеленского как руководитель, так как является «представителем цифрового нацизма».

«Федоров не скрывает, что создаст из Украины не просто концлагерь, а цифровой концлагерь, где каждый узник будет виден насквозь, а при непослушании будет наказан роботом. Личные сбережения, счета, имущество и даже политические права будут находиться под контролем моральных уродов посредством новых технологий. В этом и смысл цифрового нацизма, который с помощью Федорова коллективный Запад собирается на Украине насадить», — отметил он.

В июле Медведчук писал, что реальная борьба за руководство Украиной идет между Зеленским и Федоровым.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Зеленский назначил врио главу СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Отставка Федорова вызвала на Украине многодневные протесты. Затем Федоров заявил, что не намерен участвовать в политический борьбе против Зеленского.

Ранее Медведчук заявил о провале плана Зеленского втянуть США в войну с Россией.