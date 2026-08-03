СМИ: Зеленский предложил России три варианта перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России три варианта перемирия. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк, сообщила «Страна.ua» в Telegram-канале.

По информации издания, Зеленский предложил России воздушное перемирие, а также остановить удары по энергетическим объектам и заморозить боевые действия по линии фронта. Кроме того, советник украинского лидера утверждает, что Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы начать переговоры о мире.

3 августа Зеленский заявил, что Украина будет стараться завершить конфликт с Россией до начала зимы, желательно осенью. В связи с этим он поставил задачу украинским дипломатам «дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины». В то же время Зеленский отметил, что невозможно на 100% сказать, когда сработают «усилия» страны по достижению мира.

При этом зарубежные представители власти и дипломаты считают, что перспектив на мирное урегулирование украинского конфликта в 2026 году нет. Как отмечается, предложенные варианты компромиссов не устраивают либо Москву, либо Киев.

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