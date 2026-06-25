Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, «ради побуждения к окончанию войны». Публикация появилась в его Telegram-канале по итогам встречи с генерал-майором СБУ Евгением Хмарой.

Зеленский сообщил, что «утвердил службе 40-дневную операцию воздействия» на Россию, ради ее побуждения к миру.

До этого глава МИД Сергей Лавров сообщил, что давно уже убежден, что слов в ответ на действия киевских властей недостаточно. В связи с этим он подчеркнул, что ВС РФ будут «проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ».

Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что показал бы «известный жест» тем, кто хочет поражения России. Исторически у России было много недругов, да и сейчас «все к нам лезут», пытаются нанести стратегическое поражение, а потом «поучаствовать в разделе пирога», подчеркнул Путин. Однако, отметил глава государства, все они поняли, что это невозможно, «перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились».

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