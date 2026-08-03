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Политика

На Украине не увидели перспектив завершения конфликта с Россией в 2026 году

«РБК-Украина»: реальных перспектив урегулирования конфликта в 2026 году нет
Станислав Красильников/РИА Новости

Перспектив на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной в 2026 году нет, пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на представителей власти и зарубежных дипломатов.

Как отмечается в материале, предложенные варианты компромиссов были неприемлемы либо для Москвы, либо для Киева. При этом «у обеих сторон отсутствует стратегия выхода из конфликта», утверждает один собеседник издания. Кроме того, источники «РБК-Украина» считают, что Россия якобы намерена «устроить еще одну тяжелую зиму» для республики.

Один из «украинских переговорщиков» также заявил, что стороны находятся «в поиске новых идей, поскольку старые не работают». Надежды возлагаются на ожидаемый визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, а затем на их потенциальную поездку в Москву.

«Когда они к нам приедут, будем сидеть и компилировать что-то из разных вариантов», — заявил источник, отметив, что визитом президента Украины Владимира Зеленского в США «удалось оживить переговорный трек».

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Уиткофф и Кушнер согласились посетить Киев в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта.

Ранее президент США заявил, что мир на Украине «ближе, чем принято думать».

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