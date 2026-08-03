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Политика

Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине

Зеленский: Украина будет очень стараться завершить конфликт к зиме
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Украина будет стараться завершить конфликт с Россией еще до начала зимы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с послами, его слова приводит «РБК-Украина».

Как заявил глава государства, задача дипломатов — «дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины». В то же время он заметил, что невозможно на 100% сказать, когда сработают «усилия» республики по достижению мира.

«Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело...», — сказал Зеленский.

До этого издание «РБК-Украина» со ссылкой на представителей власти и зарубежных дипломатов писало, что перспектив мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной в 2026 году нет. Как отмечается в материале, предложенные варианты компромиссов были неприемлемы либо для Москвы, либо для Киева. При этом «у обеих сторон отсутствует стратегия выхода из конфликта», утверждает один из собеседников издания. Кроме того, источники «РБК-Украина» считают, что Россия якобы намерена «устроить еще одну тяжелую зиму» для республики.

Ранее в Совфеде заявили о стремлении России к переговорам по Украине.

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