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Политика

В России ответили на объявленную Зеленским 40-дневную операцию

Советник РАРАН Иванников: Россию не напугать 40-дневной операцией Зеленского
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет напугать Россию 40-дневной операцией. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), подполковник запаса Олег Иванников.

«Россию 40 днями не напугать. Наша страна прошла через Великую Отечественную войну, [Адольф] Гитлер угрожал полным уничтожением. И 40 дней диктатора Зеленского выглядят смехотворно по сравнению с теми испытаниями, которые наша страна пережила», — сказал эксперт.

Иванников добавил, что ответ России на подобные операции может «диаметрально противоположно перевернуться» в сторону Киева. По его словам, исход таких мер может привести к тому, что Москве будет не с кем вести переговоры.

Зеленский поставил задачу Службе безопасности страны провести 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения Москвы к окончанию войны 25 июня. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько реальны и достижимы желания Киева.

Ранее в Госдуме заявили, что России придется ударить по Европе.

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