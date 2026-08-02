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Политика

Армения нашла нового импортера на фоне ограничений со стороны России

Армения договорилась о поставках рыбной продукции в Грузию
Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Армения завершила переговоры с грузинской стороной о начале поставок рыбной продукции. Об этом сообщили в посольстве республики в Тбилиси, передает ТАСС.

В посольстве подчеркнули, что продолжат работать с Грузией для расширения торгово-экономического сотрудничества.

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию из Армении некоторых видов продукции. В частности, с конца мая приостановлены поставки цветов и армянской минеральной воды в РФ, а также некоторых спиртных напитков, в том числе коньяка трех компаний. Со 2 июня в Россию ограничен ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении. С 3 июня Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов, а с 26 июня ограничения были расширены на поставки армянской рыбной продукции.

В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина решить проблему с поставками армянских товаров в Россию. По словам Пашиняна, введенные ограничения противоречат договоренностям между двумя странами и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее были названы возможные потери Армении от ограничений на поставки в Россию.

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