В России приостановили ввоз и продажу армянской минералки

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» из Армении

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия маркировке и превышения допустимых показателей. Об этом сообщается в официальном канале ведомства в мессенджере Макс.

В сообщении уточняется, что санитарная мера носит временный характер и вводится с сегодняшнего дня в отношении минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды «Джермук» производства армянского ЗАО «Джермук Групп».

Из заключения Роспотребнадзора следует, что концентрация гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов в воде указанной марки превышает нормы техрегламента, поэтому «Джермук» не может продаваться на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В российском надзорном ведомстве подчеркнули, что потребление воды, производитель которой вводит покупателей в заблуждение по поводу ее лечебных свойств, может спровоцировать ухудшение состояния здоровья.

Уведомления о мерах, принятых в отношении «Джермука», направлены российской стороной в Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы государств — членов союза. Предыдущая приостановка реализации воды этой марки в РФ вводилась три недели назад из-за превышения допустимого уровня гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов.

