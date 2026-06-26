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Общество

Россия ограничила поставки рыбной продукции из Армении

Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении
Shutterstock

Россия расширила ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

В ведомстве рассказали, что Россельхознадзор из-за нарушений просил армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс»

С 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. Кроме того, Россельхознадзор с 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал компенсировать фермерам убытки за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Глава кабмина республики отметил, что во всех случаях «несправедливых препятствий для экспорта» будут выделяться субсидии, но уточнил, что и у армянских производителей бывают некачественные товары.

Ранее ЕС оказал Армении финансовую помощь на фоне ограничений РФ.

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