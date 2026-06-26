Россия ограничила поставки рыбной продукции из Армении

Россия расширила ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

В ведомстве рассказали, что Россельхознадзор из-за нарушений просил армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс»

С 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. Кроме того, Россельхознадзор с 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал компенсировать фермерам убытки за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Глава кабмина республики отметил, что во всех случаях «несправедливых препятствий для экспорта» будут выделяться субсидии, но уточнил, что и у армянских производителей бывают некачественные товары.

Ранее ЕС оказал Армении финансовую помощь на фоне ограничений РФ.