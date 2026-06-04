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Бизнес

Названы возможные потери Армении от ограничений на поставки в Россию

Эксперт Трепольский: Армения потеряет $355 млн из-за мер Россельхознадзора
Shutterstock

Армения может потерять от $250 млн до $355 млн в годовом выражении из-за ограничений Россельхознадзора на поставки сельхозпродукции в Россию. В пиковые месяцы сезона, с июня по сентябрь, ущерб может составлять $30–45 млн в месяц, заявил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«За летне-осенний сезон потери армянских экспортеров могут превысить $150–180 млн. Речь идет о поставках томатов, зелени, косточковых культур, картофеля, баклажанов, сухофруктов, живой рыбы и другой продукции. Российское направление исторически являлось безальтернативным и самым маржинальным рынком сбыта для армянских фермеров. Внезапная потеря этого канала в самом начале активного летнего сезона создает критическую ситуацию для сотен хозяйств», — сказал Трепольский.

По его словам, для армянского агросектора российский рынок имеет стратегическое значение — на Россию традиционно приходилось от 80% до 95% экспорта свежих овощей, клубники и зелени из Армении. В сегменте абрикосов, персиков, черешни, форели и осетра зависимость от российского покупателя также превышала 85%, подчеркнул Трепольский.

Сильнее всего ограничения ударят по тепличным хозяйствам и рыбоводческим предприятиям, считает эксперт. Тепличные комплексы часто строили бизнес-модель под поставки в российские торговые сети, пояснил эксперт. А живая и охлажденная рыба требует быстрой логистики и не может долго ждать нового покупателя, добавил Трепольский.

Быстро перенаправить такие объемы на другие рынки Армения не сможет, уверен Трепольский. В ЕС мешают жесткие фитосанитарные требования, квоты и дорогая логистика. Иран и Турция сами поставляют похожие овощи и фрукты, пояснил эксперт. Поставки в страны Персидского залива требуют авиадоставки, что делает массовую продукцию нерентабельной, констатировал Трепольский.

«В результате фермерам придется либо сбрасывать товар на внутреннем рынке с огромным дисконтом, ниже себестоимости, либо просто списывать и утилизировать тонны гниющего урожая. Для российских покупателей глобального дефицита не будет. В июне и июле возможны локальные скачки цен на клубнику, раннюю черешню, абрикосы и зелень, пока ретейлеры будут перестраивать поставки», — отметил эксперт.

По его словам, в среднесрочной перспективе выпавшие объемы могут заменить российские тепличные комплексы, поставщики из Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и стран Центральной Азии. Сложнее всего будет с охлажденной форелью, но здесь часть спроса могут закрыть производители из Карелии и Мурманска, а также поставки из Белоруссии, считает Трепольский.

Ранее в Госдуме назвали Россельхознадзор сторожевой собакой из-за запрета ввозить продукты из Армении.

 
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