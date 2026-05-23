В России оценили последствия запрета на ввоз армянских коньяков и вин

Алкоэксперт Пузырев: запрет на ввоз армянского алкоголя не ударит по рынку РФ
Российскому рынку не грозит дефицит из-за запрета на импорт спиртного из Армении, заявил изданию «Подъем» журналист и исследователь алкогольного рынка Денис Пузырев.

Эксперт пояснил, что под ограничения Роспотребнадзора, который сегодня объявил о запрете на ввоз и оборот вина и коньяка трех армянских компаний («Веди-Алко», Абовянского коньячного завода и винно-коньячного дома «Шахназарян»), попали далеко не все производители.

Крупнейшие поставщики коньячной продукции в Россию — завод «Арарат» и Ереванский винно-коньячный завод «Ной» — в списке отсутствуют, а остальные игроки, по словам Пузырева, работают со значительно меньшими объемами.

Кроме того, добавил эксперт, динамика алкогольного рынка в России свидетельствует о падении интереса к категории коньяков, в том числе на фоне повышения минимальной цены на этот вид напитка и усиления конкуренции. В подтверждение своих слов Пузырев привел статистику из самой Армении, где в прошлом году производство коньяка упало на 27%.

При этом эксперт убежден, что потеря российского рынка не станет финансовой катастрофой для армянских виноделов и производителей коньяка, которые, по его словам, быстро сориентируются в ситуации и переориентируются на новые рынки сбыта своей продукции.

«Так что я бы не стал переживать за будущее армянских производителей: в стране делают хорошее вино и бренди, есть давние традиции», — резюмировал эксперт.

О запрете импорта и обращения армянских коньяков и вин трех производителей сегодня объявил Роспотребнадзор. Ведомство мотивировало свое решение тем, что в указанных напитках выявлены нарушения технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но не уточнило, какие именно.

Ранее в России приостановили ввоз и продажу армянской минералки.

 
