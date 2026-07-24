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Политика

В НАТО заявили о готовности ответить России на атаку Польши или Прибалтики

Адмирал НАТО Драгоне: альянс должен быть готов нанести России большой ущерб
Global Look Press

Россия якобы может атаковать страны Прибалтики и Польшу, и НАТО должно быть к этому готово. Об этом в интервью Kyiv Independent (KI) заявил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Драгоне.

«Это угроза, потому что Россия может предпринять шаги такого рода. Опять же, это то, к чему нам нужно быть готовыми. Мы должны быть готовы нанести им гораздо больший ущерб, чем то преимущество, которое они могли бы получить от такого решения, такого шага. И мы это делаем. Сегодня они потеряют гораздо больше, чем могут получить, просто прикоснувшись к Польше или Прибалтике. Мы готовы», — отметил он.

Тема якобы возможного «нападения» России на страны Прибалтики и на Польшу активно раздувалась в начале июля. Сначала издание Telegraph написало о том, что США предупредили Польшу о якобы существующем плане Москвы осуществить вооруженную «провокацию» против Варшавы в ближайшие месяцы.

Затем глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия якобы может организовать операцию под «ложным флагом» против страны.

15 июля президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Россия якобы может планировать атаку на критическую инфраструктуру в Польше или в Прибалтике. 20 июля глава Минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что следующими «целями» России якобы могут стать страны Прибалтики и Польша. Затем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша должна готовиться к якобы возможным «провокациям» России под «ложным флагом».

В июне президент России Владимир Путин подчеркнул, что заявления западных политиков о якобы возможной атаке России на страны НАТО являются не просто бредом, а «сознательной провокацией».

Ранее на Украине дали НАТО пять советов по подготовке к «войне дронов».

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