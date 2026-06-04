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Политика

Путин отреагировал на заявления о возможности нападения России на НАТО

Путин назвал заявления о возможности нападения России на НАТО провокацией
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс. Его слова приводит РИА Новости.

«Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Ну это же просто, я говорил, что это бред. Но мне кажется, что это не просто бред — это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», — сказал российский лидер.

При этом, по его словам, первый шаг состоит в том, чтобы принудить расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве.

29 мая экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Европа зациклилась на идее войны с Россией, при этом у нее отсутствуют рычаги для какого-либо влияния на Москву.

В качестве примера он привел агрессивные заявления главы евродипломатии Каи Каллас и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Джонсон отметил, что они угрожают России, но у них нет средств, чтобы реализовать эти угрозы.

Ранее на Западе не нашли смысла для России в войне с Европой.

 
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